इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान: एजबेस्टन टेस्ट में इन खिलाड़ियों के बीच हो सकता है कड़ा मुकाबला

युवा पाकिस्तानी ओपनर अजान अवैस ने लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में कठिन परिस्थितियों में 102 गेंदों पर 46 रनों (7 चौके) की जुझारू पारी खेली थी।

हालांकि, ओली रॉबिन्सन की स्विंग होती गेंदों के सामने वह बेबस नजर आए और दोनों पारियों में उनका शिकार बने।

इससे पहले हेडिंग्ले टेस्ट में भी रॉबिन्सन ने अवैस को पहली ही गेंद पर आउट कर दिया था।

इस मुकाबले में भी नई गेंद के साथ रॉबिन्सन और अवैस की जंग रोचक होगी।