इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान: एजबेस्टन टेस्ट में इन खिलाड़ियों के बीच हो सकता है कड़ा मुकाबला

इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान: एजबेस्टन टेस्ट में इन खिलाड़ियों के बीच हो सकता है कड़ा मुकाबला
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच मंगलवार से एजबेस्टन में शुरू होगा। मेजबान टीम सीरीज में 2-0 से आगे है और वह क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी। पाकिस्तान की टीम जीत हासिल कर सम्मान बचाने का प्रयास करेगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं इस मुकाबले में दोनों टीमों के किन खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है।
#1
बाबर आजम बनाम जोफ्रा आर्चर
लॉर्ड्स टेस्ट में चोट के बाद वापसी करने वाले पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम फॉर्म के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
दूसरी पारी में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की बाउंसर ने उन्हें काफी परेशान किया था।
मैदान के बाहर चल रहे विवादों के बीच बाबर पाकिस्तानी बल्लेबाजी की मुख्य रीढ़ हैं।
ऐसे में एजबेस्टन में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ उनका मुकाबला सबसे रोमांचक होने की उम्मीद है, जहां आर्चर अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने के इरादे से उतरेंगे।
#2
अजान अवैस बनाम ओली रॉबिन्सन
युवा पाकिस्तानी ओपनर अजान अवैस ने लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में कठिन परिस्थितियों में 102 गेंदों पर 46 रनों (7 चौके) की जुझारू पारी खेली थी।
हालांकि, ओली रॉबिन्सन की स्विंग होती गेंदों के सामने वह बेबस नजर आए और दोनों पारियों में उनका शिकार बने।
इससे पहले हेडिंग्ले टेस्ट में भी रॉबिन्सन ने अवैस को पहली ही गेंद पर आउट कर दिया था।
इस मुकाबले में भी नई गेंद के साथ रॉबिन्सन और अवैस की जंग रोचक होगी।
#3
जो रूट बनाम मोहम्मद अब्बास
इंग्लैंड के जो रूट का एजबेस्टन मैदान पर रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है।
उन्होंने यहां 10 मैचों की 18 पारियों में 63.20 की औसत से सर्वाधिक 948 रन बनाए हैं, उन्हें पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद अब्बास से सावधान रहना होगा, जिन्होंने लॉर्ड्स टेस्ट में कुल 9 विकेट चटकाए थे।
उन्होंने दूसरी पारी में 5 विकेट हॉल भी लिया था। लॉर्ड्स की पहली पारी में अब्बास ने ही रूट को LBW आउट कर पवेलियन भेजा था।