अमेरिका ने 5 ईरानी जहाजों पर हमला किया, जवाब में ईरान ने अमेरिकी अड्डे पर दागीं मिसाइलें

अमेरिका की केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने कहा, '8 सितंबर को CENTCOM ने ईरान के कच्चे तेल ले जाने वाले 5 जहाजों को नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई तब की गई जब IRGC ने पिछले 2 दिनों में 2 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत को निशाना बनाने की कोशिश की। अमेरिकी युद्धपोत ने ईरान के हमलों की कोशिशों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया और इलाके में गश्त जारी रखी। किसी भी अमेरिकी कर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।'