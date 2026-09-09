आईफोन 18 प्रो समेत ये प्रोडक्ट होंगे लॉन्च

ऐपल इवेंट 2026: आईफोन 18 प्रो समेत ये प्रोडक्ट होंगे लॉन्च, कब और कैसे देखें लाइव?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:22 am Sep 09, 202611:22 am

क्या है खबर?

ऐपल का सितंबर इवेंट आज (9 सितंबर) होने जा रहा है, जिसमें कंपनी अपने नए आईफोन और दूसरे डिवाइस पेश कर सकती है। 'सरप्राइज एंड शाइन' नाम का यह कार्यक्रम 9 सितंबर को ऐपल पार्क में आयोजित होगा। इस बार इवेंट खास माना जा रहा है, क्योंकि ऐपल के नए CEO जॉन टर्नस पहली बार स्टेज पर नजर आ सकते हैं। कंपनी इस दौरान नए प्रोडक्ट्स, फीचर्स और आने वाली टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी घोषणाएं कर सकती है।