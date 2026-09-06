ईरान ने अमेरिका को दर्दनाक और तेज जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है

जहाजों पर हमले के बाद ईरान की अमेरिका को चेतावनी, कहा- ज्यादा दर्दनाक जवाब देंगे

लेखन आबिद खान 05:52 pm Sep 06, 202605:52 pm

क्या है खबर?

ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि युद्ध में उसके नियम बदल चुके हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिका द्वारा खाड़ी में कई ईरानी जहाजों पर हमले के एक दिन बाद ईरान ने "और भी दर्दनाक" जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालीबाफ ने कहा कि ईरान के हितों या सुरक्षा पर किसी भी नए हमले का जवाब 'तेज, भारी और ज्यादा दर्दनाक' तरीके से दिया जाएगा।