पंजाब नेशनल बैंक में मिले 17 करोड़ रुपये के नकली नोट, मैनेजर गिरफ्तार; क्या है मामला?

यह मामला 29 अगस्त को सामने आया था। तब सदर बाजार थाना पुलिस को PNB के करेंसी चेस्ट में नकली नोट होने की जानकारी मिली थी।

पुलिस ने जांच की तो 500 रुपये मूल्यवर्ग के 340 बंडल नकली मिले। इनकी कीमत 17.29 करोड़ रुपये थी। कुछ नए और कुछ पुराने नोट मिले। इसके बाद सदर बाजार थाने में FIR दर्ज हुई।

शुरुआती जांच में बैंक के 3 कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिन्हें बैंक ने निलंबित कर दिया था।