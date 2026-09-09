अपराध और आपसी दुश्मनी का असली तड़का चाहिए? 'मिर्जापुर' से पहले ये फिल्में-सीरीज जरूर देखें

अनुराग कश्यप की मशहूर क्राइम ड्रामा फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर- पार्ट 1' 2012 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म कई पीढ़ियों तक चलने वाली पारिवारिक दुश्मनी और बदलती सत्ता की कहानी दिखाती है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

साल 2013 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम फिल्म फिल्म 'शूटआउट एट वडाला' की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसमें जॉन अब्राहम और अनिल कपूर मुख्य भूमिका में हैं। आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।