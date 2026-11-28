अलिना सिडोरेंको नाम की एक मां ने अपने 8 साल के बेटे आर्तेम को साढ़े 3 साल बाद पहली बार गले लगाया। आर्तेम तब से रूस के कब्जे वाले बर्दियांस्क में अपनी दादी के साथ रह रहा था। यह कोशिश उन बड़े अभियानों का हिस्सा है, जिनके तहत बिछड़े हुए परिवारों को फिर से मिलाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए छोटी जीत भी कितनी मायने रखती है।