3 साल बाद मां से मिला बेटा, युद्ध में बिछड़े 9 यूक्रेनी बच्चों की मेलानिया ट्रंप ने कराई घर वापसी
लेखन भारत शर्मा
युद्ध की वजह से रूस में फंसे हुए 9 यूक्रेनी बच्चे आखिरकार अपने घर लौट आए हैं। यह सब 'सेव यूक्रेन' संगठन और अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के सहयोग से मुमकिन हो पाया। ये बच्चे बस से यूक्रेन में एक ऐसी जगह पर पहुंचे, जिसका खुलासा नहीं किया गया है। वहां उनके परिवार वाले उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ताकि उनका स्वागत कर सकें।
अलिना सिडोरेंको ने अपने बेटे आर्तेम को गले लगाया
अलिना सिडोरेंको नाम की एक मां ने अपने 8 साल के बेटे आर्तेम को साढ़े 3 साल बाद पहली बार गले लगाया। आर्तेम तब से रूस के कब्जे वाले बर्दियांस्क में अपनी दादी के साथ रह रहा था। यह कोशिश उन बड़े अभियानों का हिस्सा है, जिनके तहत बिछड़े हुए परिवारों को फिर से मिलाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए छोटी जीत भी कितनी मायने रखती है।