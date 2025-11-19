क्राउन प्रिंस सलमान ने कहा- लादेन ने अमेरिका-सऊदी संबंध बिगाड़ने के लिए 9/11 को अंजाम दिया
क्या है खबर?
अमेरिका की यात्रा पर आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 9/11 हमलों को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पत्रकारों से कहा कि आतंकवादी ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका-सऊदी के संबंधों को नष्ट करने के लिए सबसे बड़ा हमला किया था। उन्होंने कहा कि उनको आज भी हमले में मारे गए लोगों के पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना है और चाहते हैं कि ऐसी घटना दोबारा न हो।
फटकारा
क्या बोले क्राउन प्रिंस सलमान?
प्रिंस सलमान ने कहा,"मुझे अमेरिका में 9/11 हमलों को लेकर यहां रहने वाले परिवारों के लिए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन हमें वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। CIA के दस्तावेज़ों के अनुसार, ओसामा बिन लादेन ने उस कार्यक्रम में सऊदी लोगों का इस्तेमाल एक ही मकसद से किया था। वह था, इस अमेरिका-सऊदी संबंधों को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि वो जानते थे कि अमेरिका-सऊदी संबंध आतंकवाद के लिए बुरे हैं।"
सवाल
प्रिंस सलमान बोले- ऐसी गलती दोबारा न हो
उन्होंने आगे कहा, "किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनना वाकई दुखद है जो बिना किसी वास्तविक उद्देश्य या कानूनी तरीके से अपनी जान गंवा रहा है। सऊदी में हमारे लिए यह दुखद रहा है। हमने सऊदी में जांच के सभी सही कदम उठाए, और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रणाली में सुधार किया कि ऐसा कुछ न हो। यह दुखद है और एक बहुत बड़ी गलती है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा दोबारा न हो।"
सवाल
जमाल खगोशी के सवाल पर सन्नाटे में आए प्रिंस क्राउन
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ABC के पत्रकार ने क्राउन प्रिंस से 2018 में पत्रकार खगोशी की हत्या के बारे में सवाल किया, जिस पर वे सन्नाटे में आ गए। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनका बचाव किया। ट्रंप ने कहा, "आप ऐसे व्यक्ति की बात रहे हैं जो अत्यंत विवादास्पद था। बहुत लोगों को वह सज्जन पसंद नहीं थे, लेकिन उन्हें (क्राउन प्रिंस को) इसके बारे में कुछ नहीं पता था। आपको हमारे मेहमानों को शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है।"