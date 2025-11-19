क्राउन प्रिंस सलमान ने कहा- लादेन ने अमेरिका-सऊदी संबंध बिगाड़ने के लिए 9/11 को अंजाम दिया 

फटकारा क्या बोले क्राउन प्रिंस सलमान? प्रिंस सलमान ने कहा,"मुझे अमेरिका में 9/11 हमलों को लेकर यहां रहने वाले परिवारों के लिए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन हमें वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। CIA के दस्तावेज़ों के अनुसार, ओसामा बिन लादेन ने उस कार्यक्रम में सऊदी लोगों का इस्तेमाल एक ही मकसद से किया था। वह था, इस अमेरिका-सऊदी संबंधों को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि वो जानते थे कि अमेरिका-सऊदी संबंध आतंकवाद के लिए बुरे हैं।"

सवाल प्रिंस सलमान बोले- ऐसी गलती दोबारा न हो उन्होंने आगे कहा, "किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनना वाकई दुखद है जो बिना किसी वास्तविक उद्देश्य या कानूनी तरीके से अपनी जान गंवा रहा है। सऊदी में हमारे लिए यह दुखद रहा है। हमने सऊदी में जांच के सभी सही कदम उठाए, और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रणाली में सुधार किया कि ऐसा कुछ न हो। यह दुखद है और एक बहुत बड़ी गलती है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा दोबारा न हो।"