रियाद पर मिसाइल, यमन में मासूमों की मौत: क्या यह सऊदी-हूथी युद्ध का खूनी मोड़ है?
लेखन भारत शर्मा
सऊदी अरब ने शनिवार को अपनी राजधानी रियाद की ओर आ रही एक क्रूज मिसाइल को मार गिराया। यह मिसाइल यमन के हूथी विद्रोहियों ने दागी थी। इस घटना से दोनों पक्षों के बीच चल रहे संघर्ष में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। इसके जवाब में, सऊदी सेना ने यमन की राजधानी सना में हवाई हमले किए। इन हमलों में घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा और 13 लोग घायल हुए।
ताइज में हूथी विद्रोहियों ने नागरिकों को मारा
इन लगातार हो रहे हमलों की वजह से क्षेत्र के लोगों के लिए हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं। यमन के ताइज प्रांत में हाल ही में हूथी विद्रोहियों के हमलों में कम से कम 3 नागरिक मारे गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। इसके अलावा, कई अन्य लोग घायल हुए हैं। जैसे-जैसे सऊदी समर्थित बलों और हूथी विद्रोहियों के बीच लड़ाई जारी है, नागरिक इलाकों पर हमले होने से मानवीय संकट और गहराता जा रहा है।