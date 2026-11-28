इन लगातार हो रहे हमलों की वजह से क्षेत्र के लोगों के लिए हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं। यमन के ताइज प्रांत में हाल ही में हूथी विद्रोहियों के हमलों में कम से कम 3 नागरिक मारे गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। इसके अलावा, कई अन्य लोग घायल हुए हैं। जैसे-जैसे सऊदी समर्थित बलों और हूथी विद्रोहियों के बीच लड़ाई जारी है, नागरिक इलाकों पर हमले होने से मानवीय संकट और गहराता जा रहा है।