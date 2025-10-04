जापान को मिलेगी पहली महिला प्रधानमंत्री, सत्ताधारी पार्टी ने साने ताकाइची को चुना अध्यक्ष 

इतिहास में पहली बार कोई महिला जापान की प्रधानमंत्री बन सकती है। सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) ने पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची को नया अध्यक्ष चुना है। ताकाइची ने अध्यक्ष पद के चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइजुमी के बेटे और कृषि मंत्री शिंजिरो कोइजुमी को कड़े मुकाबले में हराया है। जापान में आयरन लेडी के नाम से मशहूर ताकाइची का अब अगला प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो गया है।

परिचय कौन हैं ताकाइची? ताकाइची का जन्म 7 मार्च, 1961 को हुआ था। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का करीबी माना जाता है। 1993 में वे पहली बार संसद के लिए चुनी गई थीं। उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है और सरकार में आंतरिक मामलों और आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। 2024 में हुए LDP के अध्यक्ष पद के चुनाव में वह दूसरे स्थान पर रही थीं। उन्हें रूढ़िवादी राष्ट्रवादी नेता के रूप में जाना जाता है।

भारत भारत को लेकर ताकाइची का क्या रुख है? ताकाइची भारत को विशेष रणनीतिक साझेदार मानती हैं। वे क्वाड और हिंद-प्रशांत में सहयोग बढ़ाने पर जोर देती रही हैं। हालांकि, रूढ़िवादी विचारों और द्वितीय विश्व युद्ध की विरासत से जुड़े मुद्दों पर उनका रुख आक्रामक है। उन्होंने कई बार यासुकुनी तीर्थस्थल जाने की बात कही है, जहां जापानी सैनिकों की स्मृति में पूजा होती है। चीन और दक्षिण कोरिया ने इस पर आपत्ति जताई है। ऐसे में क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से उनका नजरिया मामूली विवादित हो सकता है।

प्रधानमंत्री जापान में 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बदले जापान में पिछले 5 साल में ये 5वां नया प्रधानमंत्री होगा। वर्तमान प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने सितंबर, 2024 में पद संभाला था। उनके कार्यकाल में पार्टी ने दोनों सदनों में बहुमत खो दिया। पार्टी के भीतर से दबाव बढ़ने पर उन्होंने 7 सितंबर को इस्तीफा दे दिया। 2020 में शिंजो आबे के बाद से कोई भी प्रधानमंत्री लंबे समय तक पद पर नहीं रहा। उनके बाद योशिहिदे सुगा, फुमिया किशिदा और शिगेरु इशिबा प्रधानमंत्री रहे।