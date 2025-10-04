NewsBytesExplainer: गाजा में कौन करेगा शासन, हमास का क्या होगा? जानें ट्रंप का पूरा प्लान

बीते करीब 2 साल से जारी इजरायल-हमास युद्ध के खत्म होने की संभावनाएं नजर आने लगी हैं। हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20-सूत्रीय शांति योजना पर सहमति जताई है। वो बंधकों को रिहा करने और गाजा छोड़ने पर सहमत हो गया है। इसके बाद ट्रंप ने इजरायल से भी हमले रोकने को कहा है। इजरायल ने भी बंधकों की रिहाई को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आइए जानते हैं ट्रंप की शांति योजना क्या है।

बंधक 72 घंटे के भीतर रिहा होंगे बंधक प्रस्ताव के मुताबिक, इजरायल द्वारा समझौते को स्वीकार करने के 72 घंटों के भीतर हमास सभी बंधक (जीवित और मृत) को वापस लौटाएगा। इसके बाद इज़राल आजीवन कारावास की सजा पाए 250 फिलिस्तीनी कैदियों और 7 अक्टूबर, 2023 के बाद हिरासत में लिए गए 1,700 गाजावासियों को रिहा करेगा। रिहा किए गए हर इजरायली बंधक के बदले इजरायल 15 मृत गाजावासियों के शव भी सौंपेगा। इस दौरान इजरायली सेना गाजा से बाहर रहेगी और पूरी तरह युद्धविराम लागू रहेगा।

हमास युद्धविराम के बाद हमास का क्या होगा? गाजा पट्टी के नए प्रशासन में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। जो हमास सदस्य हथियार छोड़ेंगे और शांतिपूर्व सह-अस्तित्व के लिए प्रतिबद्ध होंगे, उन्हें माफी दे दी जाएगी और वे गाजा में रह सकेंगे। हमास के जो सदस्य गाजा छोड़ना चाहते हैं, उन्हें अपने देश तक पहुंचने का सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जाएगा। हमास की सुरंगों और हथियार उत्पादन सुविधाओं सहित सभी सैन्य, आतंकवादी और आक्रामक ढांचे को नष्ट कर दिया जाएगा।

गाजा गाजा के लोग कहां जाएंगे? योजना के बिंदु 12 में कहा गया है, "किसी को भी गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जो लोग छोड़ना चाहते हैं, उन्हें वापस लौटने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा गाजावासियों को यहीं रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और वहां एक बेहतर भविष्य बनाने का अवसर दिया जाएगा।" बता दें कि इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका गाजा पर कब्जा करेगा और वहां से सभी लोगों को बाहर निकाल देगा।

सहायता गाजा में मानवीय सहायता कैसे पहुंचाई जाएगी? समझौता लागू होते ही गाजा पट्टी में तुरंत मानवीय सहायता भेजी जाएगी। लगभग 600 ट्रक सहायता हर दिन भेजी जाएगी। यह संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रिसेंट और अन्य संगठनों द्वारा वितरित की जाएगी, जो इजरायल या हमास से संबद्ध नहीं हैं। इसके अलावा बुनियादी ढांचे (पानी, बिजली, सीवेज) का पुनर्वास, अस्पतालों का पुनर्वास और मलबा हटाने और सड़कें खोलने के लिए आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति भी की जाएगी। राफा क्रॉसिंग को भी आने-जाने के लिए खोला जाएगा।

प्रशासन गाजा पर कौन शासन करेगा? गाजा का शासन एक तकनीकी, गैर-राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति के अस्थायी संक्रमणकालीन शासन के अधीन होगा। इस समिति में योग्य फिलिस्तीनी और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ होंगे। समिति की देखरेख का काम एक अंतरराष्ट्रीय संक्रमणकालीन निकाय 'शांति बोर्ड' द्वारा किया जाएगा। इसका नेतृत्व राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर सहित अन्य सदस्य और राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें होंगे। यह निकाय गाजा के पुनर्विकास के लिए रूपरेखा तैयार करेगा और बजट का प्रबंधन करेगा।