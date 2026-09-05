एस जयशंकर का UN में संबोधन: क्या दुनिया को मिलेगी पहली महिला महासचिव?
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNSC) को संबोधित करेंगे। वे यहां दुनिया के शीर्ष नेताओं के साथ वैश्विक संघर्षों, जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में बड़े बदलाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जयशंकर का भाषण दोपहर के सत्र में होगा। महासभा की जनरल बहस 22 सितंबर से शुरू होगी, जिसमें ब्राजील और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात रखेंगे।
UNSC का नेतृत्व करेंगे खलीलुर रहमान
बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान इस 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान कुछ खास चुनौतियों पर ध्यान दिया जाएगा, जिनमें विकासशील देशों पर अमेरिकी-इजराइली संघर्ष का असर, परमाणु निरस्त्रीकरण, समुद्र के बढ़ते जल स्तर और भविष्य की महामारियों से निपटने की तैयारी जैसे मुद्दे शामिल हैं। यह सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक भी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस साल अपना आखिरी कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। ऐसी अटकलें हैं कि उनके बाद संयुक्त राष्ट्र की कमान संभालने वाली पहली महिला हो सकती है, जो 81 साल के इतिहास में पहली बार होगा।