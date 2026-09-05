एस जयशंकर का UN में संबोधन: क्या दुनिया को मिलेगी पहली महिला महासचिव?

बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान इस 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान कुछ खास चुनौतियों पर ध्यान दिया जाएगा, जिनमें विकासशील देशों पर अमेरिकी-इजराइली संघर्ष का असर, परमाणु निरस्त्रीकरण, समुद्र के बढ़ते जल स्तर और भविष्य की महामारियों से निपटने की तैयारी जैसे मुद्दे शामिल हैं। यह सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक भी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस साल अपना आखिरी कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। ऐसी अटकलें हैं कि उनके बाद संयुक्त राष्ट्र की कमान संभालने वाली पहली महिला हो सकती है, जो 81 साल के इतिहास में पहली बार होगा।