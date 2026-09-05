नेपाल बाढ़: दार्चुला में भूस्खलन से चौलानी नदी का रास्ता बंद, 1,300 से ज्यादा की मौत

नेपाल में अब तक 1,344 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। फिलहाल 5,300 से ज्यादा लोग लापता हैं। नेपाल सरकार ने कहा कि भीषण बाढ़ से अब तक 32,933 लोग प्रभावित हुए हैं।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 169 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि 275 अब भी लापता हैं। बीते दिन त्रिशूली बाजार इलाके से 3 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है।