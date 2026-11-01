रूस-यूक्रेन युद्ध और भड़का: रूस ने 100 ड्रोन गिराए, यूक्रेन के पोल्टावा पर भी हमला

इसी बीच यूक्रेन के पोल्टावा इलाके में रूस ने एक औद्योगिक ठिकाने पर हमला किया है। यह हमला क्रेमेनचुक पर हुए घातक हमले के कुछ ही घंटों बाद हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और बच्चों समेत 32 लोग घायल हुए थे। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि राहत और बचाव दल अभी भी मलबे को हटाने और नुकसान का पूरा जायजा लेने में जुटे हैं। वहीं, लोग इस तबाही से उबरने की कोशिश कर रहे हैं।