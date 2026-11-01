रूस-यूक्रेन युद्ध और भड़का: रूस ने 100 ड्रोन गिराए, यूक्रेन के पोल्टावा पर भी हमला

रूस-यूक्रेन युद्ध और भड़का: रूस ने 100 ड्रोन गिराए, यूक्रेन के पोल्टावा पर भी हमला
दुनिया
रूस ने बताया है कि उसने निजनी नोवगोरोद इलाके में एक औद्योगिक ठिकाने को निशाना बनाने वाले यूक्रेन के 100 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। इस हमले में ठिकाने को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं मिली है। दोनों देशों के बीच लगातार हो रहे हमलों के कारण तनाव का माहौल बना हुआ है।
क्रेमेनचुक के घातक हमले के बाद पोल्टावा पर भी हमला
इसी बीच यूक्रेन के पोल्टावा इलाके में रूस ने एक औद्योगिक ठिकाने पर हमला किया है। यह हमला क्रेमेनचुक पर हुए घातक हमले के कुछ ही घंटों बाद हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और बच्चों समेत 32 लोग घायल हुए थे। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि राहत और बचाव दल अभी भी मलबे को हटाने और नुकसान का पूरा जायजा लेने में जुटे हैं। वहीं, लोग इस तबाही से उबरने की कोशिश कर रहे हैं।