यह ऐसे समय हो रहा है जब रूस-यूक्रेन युद्ध पांचवें साल में प्रवेश करने वाला है, और दोनों पक्ष अपने हमलों को तेज कर रहे हैं।

रूस लगातार यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बना रहा है, खासकर जब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है।

वहीं, यूक्रेन ने हाल ही में दावा किया है कि उसने लीबिया के पास रूस के दो जहाजों को निशाना बनाया, जिसमें एक आधुनिक जंगी जहाज भी नष्ट हो गया।

यह सब बताता है कि यह संघर्ष अभी भी पूरी तरह सक्रिय है और इसके आगे क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।