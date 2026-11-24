यूक्रेन ने मॉस्को और क्रीमिया पर 699 ड्रोन दागे, रूस ने नाकाम किया
रूस का दावा है कि उसने रात भर में यूक्रेन के 699 ड्रोन का एक बड़ा हमला नाकाम कर दिया। ये ड्रोन क्रीमिया और मॉस्को क्षेत्र सहित एक बड़े इलाके में रोके गए हैं।
मॉस्को के मेयर ने बताया कि राजधानी के पास पहुंचते ही 63 ड्रोन को रोक लिया गया। यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच ड्रोन युद्ध लगातार और भी तेज होता जा रहा है।
रूस-यूक्रेन युद्ध पांचवें साल की ओर बढ़ रहा
यह ऐसे समय हो रहा है जब रूस-यूक्रेन युद्ध पांचवें साल में प्रवेश करने वाला है, और दोनों पक्ष अपने हमलों को तेज कर रहे हैं।
रूस लगातार यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बना रहा है, खासकर जब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है।
वहीं, यूक्रेन ने हाल ही में दावा किया है कि उसने लीबिया के पास रूस के दो जहाजों को निशाना बनाया, जिसमें एक आधुनिक जंगी जहाज भी नष्ट हो गया।
यह सब बताता है कि यह संघर्ष अभी भी पूरी तरह सक्रिय है और इसके आगे क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।