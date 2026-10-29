रूसी ड्रोन से यूक्रेन के नीपर रेलवे स्टेशन को बनाया निशाना

रूसी ड्रोन से यूक्रेन के नीपर रेलवे स्टेशन को बनाया गया निशाना, 13 की मौत

लेखन गजेंद्र 04:32 pm Oct 29, 202604:32 pm

क्या है खबर?

रूस ने गुरुवार को यूक्रेन के नीपर में एक रेलवे स्टेशन पर जेट-पावर्ड ड्रोन से हमला किया, जिसमें 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। सरकारी रेल कंपनी, उक्रज़ालिज़्नित्सिया ने बताया कि ड्रोन से रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हमला किया गया था, जहां नीपर से जापोरिज्जिया जाने वाली ट्रेन खड़ी थी। घटना के समय स्टेशन पर केवल एक ट्रेन थी और कई लोग प्लेटफॉर्म पर थे। धमाके के बाद बचाव दल और चिकित्सक मौके पर हैं।