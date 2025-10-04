रूस ने यूक्रेन में ट्रेन पर किया हमला, कम से कम 30 घायल
क्या है खबर?
रूस ने यूक्रेन के उत्तरी सुमी क्षेत्र में एक यात्री ट्रेन पर हमला किया है, जिसमें कई लोग हताहत हुए हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कम से कम 30 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है। क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह ह्रीहोरोव ने कहा कि रूस ने हमले में शोस्तका इलाके के एक रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया और कीव जा रही एक ट्रेन पर भी हमला किया गया है।
बयान
जेलेंस्की बोले- इस आतंक को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए
यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा, "सूमी क्षेत्र के शोस्तका में रेलवे स्टेशन पर एक क्रूर रूसी ड्रोन हमला। सभी आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुँच चुकी हैं। अब तक हमें कम से कम 30 पीड़ितों के बारे में पता चला है। रूसियों को इस बात की जानकारी नहीं रही होगी कि वे नागरिकों पर हमला कर रहे हैं। यह एक ऐसा आतंक है, जिसे दुनिया को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रूस हर दिन लोगों की जान लेता है।'
ट्विटर पोस्ट
हमले के बाद ट्रेन में लगी आग
For Russia even passenger trains are targets. It was only a matter of time before they turned to this kind of terror. @Ukrzaliznytsia , you carried us through the darkest days. We’ll withstand this as well.— Maria Avdeeva (@maria_avdv) October 4, 2025
pic.twitter.com/YCyeJU9viF
हमला
यूक्रेन के बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा रूस
यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले में मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और बचाव दल हमलों के परिणामों को खत्म करने और स्थिति को यथाशीघ्र स्थिर करने के लिए काम कर रहे हैं। बता दें कि सर्दियां आने से पहले रूस यूक्रेन के बुनियाद ढांचों खासतौर से बिजली ग्रिड और गैस पाइपलाइन को निशाना बना रहा है। एक दिन पहले भी रूस ने यूक्रेन में कई बुनियादी ढांचों पर हमला किया था।