रूस ने यूक्रेन में एक ट्रेन पर हमला किया है (फाइल तस्वीर)

रूस ने यूक्रेन में ट्रेन पर किया हमला, कम से कम 30 घायल

लेखन आबिद खान 04:35 pm Oct 04, 202504:35 pm

क्या है खबर?

रूस ने यूक्रेन के उत्तरी सुमी क्षेत्र में एक यात्री ट्रेन पर हमला किया है, जिसमें कई लोग हताहत हुए हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कम से कम 30 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है। क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह ह्रीहोरोव ने कहा कि रूस ने हमले में शोस्तका इलाके के एक रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया और कीव जा रही एक ट्रेन पर भी हमला किया गया है।