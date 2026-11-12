अमेरिका में रूसी राजदूत अलेक्जेंडर डार्चीव की 66 साल की उम्र में अचानक मौत

अमेरिका में रूसी राजदूत अलेक्जेंडर डार्चीव की 66 साल की उम्र में अचानक मौत

लेखन गजेंद्र 09:44 am Nov 12, 202609:44 am

क्या है खबर?

अमेरिका में रूसी राजदूत अलेक्जेंडर डार्चीव की 66 साल की उम्र में अचानक मौत हो गई। यह जानकारी रूस विदेश मंत्रालय ने दी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि डार्चीव ने 11 नवंबर को दम तोड़ा। हालांकि, उनकी मौत का कोई कारण नहीं बताया गया। मंत्रालय ने आगे कहा, "हमने एक बेहतरीन राजनयिक, एक अनुभवी नेता, एक दयालु साथी और मेंटर खो दिया है। अमेरिकी विशेषज्ञ डार्चीव ने रूसी विदेश नीति के सबसे मुश्किल क्षेत्र में काम किया है।"