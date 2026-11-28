ड्रोन हमले सिर्फ राजधानी मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहे। मॉस्को के मेयर ने बताया कि शहर के करीब 123 ड्रोन को बीच में ही रोक लिया गया। वहीं, ब्रयांस्क इलाके में एक ड्रोन ने बस को टक्कर मार दी, जिससे 9 लोग घायल हो गए। यह जानकारी स्थानीय अधिकारियों ने दी है। इसके अलावा, समारा इलाके से खबर मिली है कि वहां औद्योगिक ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।