रूस का एक रात में 1,246 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा, मॉस्को पर बड़ा खतरा टला
लेखन भारत शर्मा
रूस-यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। रूसी अधिकारियों ने बताया है कि उनकी हवाई सुरक्षा प्रणाली ने एक ही रात में यूक्रेन के 1,246 ड्रोन मार गिराए हैं। यह संख्या वाकई चौंकाने वाली है। जानकारी के मुताबिक, इन ड्रोन में से 400 से ज्यादा तो सिर्फ राजधानी मॉस्को की तरफ जा रहे थे।
मॉस्को, ब्रयांस्क और समारा से ड्रोन हमलों की खबर
ड्रोन हमले सिर्फ राजधानी मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहे। मॉस्को के मेयर ने बताया कि शहर के करीब 123 ड्रोन को बीच में ही रोक लिया गया। वहीं, ब्रयांस्क इलाके में एक ड्रोन ने बस को टक्कर मार दी, जिससे 9 लोग घायल हो गए। यह जानकारी स्थानीय अधिकारियों ने दी है। इसके अलावा, समारा इलाके से खबर मिली है कि वहां औद्योगिक ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।