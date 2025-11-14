रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला, आवासीय इमारतों को नुकसान

रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में आवासीय इमारतों को निशाना बनाया

लेखन गजेंद्र 08:41 am Nov 14, 202508:41 am

क्या है खबर?

रूस ने शुक्रवार तड़के यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर अचानक मिसाइल और ड्रोन हमला शुरू कर दिया, जिससे कई जगहों पर आग लग गई। मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया कि कीव में रातभर हुए हमले में कम से कम 11 बहुमंजिला इमारतें नष्ट हो गईं और कम से कम 14 लोग घायल हुए हैं। कीव के सैन्य प्रशासन प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने कहा कि लगभग हर जिले में कई ऊंची इमारतों को निशाना बनाया गया है।