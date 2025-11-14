रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला, आवासीय इमारतों को नुकसान
क्या है खबर?
रूस ने शुक्रवार तड़के यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर अचानक मिसाइल और ड्रोन हमला शुरू कर दिया, जिससे कई जगहों पर आग लग गई। मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया कि कीव में रातभर हुए हमले में कम से कम 11 बहुमंजिला इमारतें नष्ट हो गईं और कम से कम 14 लोग घायल हुए हैं। कीव के सैन्य प्रशासन प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने कहा कि लगभग हर जिले में कई ऊंची इमारतों को निशाना बनाया गया है।
हमला
बिजली और पानी की आपूर्ति में समस्या
कीव सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि पोडिल्स्की जिले में एक आवासीय इमारत की 10वीं मंजिल पर और सोलोमिंस्की जिले में एक पांच मंजिला इमारत की छत पर भी आग लगी है। मेयर ने यह भी बताया कि होलोसिव्स्की और शेवचेन्किव्स्की जिलों में एक अनिर्दिष्ट चिकित्सा सुविधा और प्रशासनिक भवन क्षतिग्रस्त हो गया। कीव के मेयर का कहना है कि हमले से कई परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है, जिससे बिजली और पानी की आपूर्ति में बाधित हुई है।
ट्विटर पोस्ट
रूस का यूक्रेन पर हमला
#BREAKING 🇷🇺🇺🇦 Russia just launched a surpise missile attack on Ukraine.— Heyman_101 (@SU_57R) November 13, 2025
4 Russian Hypersonic missiles were launched into Ukraine, with several having impacted the Kyiv region.
Additionally, the Russian Black Sea Fleet launched multiple groups of Kalibr cruise missiles.… pic.twitter.com/fSwuAahhfU