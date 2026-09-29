रूस ने कीव और ओडेसा पर बैलिस्टिक मिसाइल और घातक जेट ड्रोन हमले किए
रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव और तीसरे बड़ी आबादी वाले शहर ओडेसा पर बैलिस्टिक मिसाइलों और जेट से चलने वाले ड्रोनों की एक नई लहर से हमला किया है।
इन हमलों में रूसी सेना ने ऐसे नए जेट-पावर्ड ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें यूक्रेन के रक्षा तंत्र के लिए रोकना काफी मुश्किल है।
सर्दियां करीब आते ही, यूक्रेन तेजी से इंटरसेप्टर ड्रोन बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, उसके पास अमेरिका से मिली पैट्रियट मिसाइलों की कमी हो रही है, जो उसकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं।
रूस के हमलों से कीव और ओडेसा में बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान
रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के सैन्य डेटा सेंटर और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया है, ताकि उनकी बचाव व्यवस्था को रोका जा सके।
इन हमलों से आम लोगों के घर, सार्वजनिक परिवहन, एक स्कूल और बंदरगाह के ढांचे को भी काफी नुकसान पहुंचा है। साथ ही, दोनों शहरों में कई लोग घायल भी हुए हैं।
उधर, यूक्रेन भी रूसी सैन्य ठिकानों पर लगातार जवाबी हमले कर रहा है। राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेन्स्की ने कहा कि रूस इस लड़ाई को लंबा खींचने के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों को भी मोर्चे पर भेज रहा है। फिलहाल इस युद्ध के खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं।