रूस ने कीव और ओडेसा पर बैलिस्टिक मिसाइल और घातक जेट ड्रोन हमले किए

रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के सैन्य डेटा सेंटर और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया है, ताकि उनकी बचाव व्यवस्था को रोका जा सके।

इन हमलों से आम लोगों के घर, सार्वजनिक परिवहन, एक स्कूल और बंदरगाह के ढांचे को भी काफी नुकसान पहुंचा है। साथ ही, दोनों शहरों में कई लोग घायल भी हुए हैं।

उधर, यूक्रेन भी रूसी सैन्य ठिकानों पर लगातार जवाबी हमले कर रहा है। राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेन्स्की ने कहा कि रूस इस लड़ाई को लंबा खींचने के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों को भी मोर्चे पर भेज रहा है। फिलहाल इस युद्ध के खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं।