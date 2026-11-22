यूक्रेन के ग्रिड ऑपरेटर यूक्रेनेरगो का कहना है कि तबाही इतनी ज्यादा हुई है कि अभी बिजली बहाल करना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा, कीव के पास एक रूसी हवाई हमले में एक रिहायशी इमारत तबाह हो गई।

आशंका है कि उसमें 14 लोग फंसे हो सकते हैं। इसी दौरान, यूक्रेनी सेना ने रूस द्वारा दागे गए 186 ड्रोनों में से ज्यादातर को तो रोक लिया, लेकिन वे 18 जगहों पर नुकसान होने से नहीं रोक पाए।

इस लड़ाई के कारण पूर्वी यूक्रेन में 2 लाख से ज्यादा लोगों की बिजली गुल हो गई है।