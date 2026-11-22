प्रधानमंत्री ने आगे कहा, "आज मैं कुछ अलग कहने जा रहा हूं। मेरी बात याद रखना: समय बदल रहा है और कौशलवान लोगों को कागजी प्रमाणपत्रों के साथ सूट-टाई पहनने वालों से ज्यादा महत्व दिया जाएगा। कौशलवान, प्रतिभावान लोगों की मांग बढ़ेगी। भारत 21वीं सदी में तभी प्रगति कर सकता है जब वह कुशल श्रमिकों को सम्मान दे। हमने 'श्रमेव जयते' पहल के तहत कई कदम उठाए हैं और कौशल विकास के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना की है।"