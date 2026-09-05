मोहन भागवत के ब्रिटेन दौरे पर हंगामा, RSS बोला- लोकतंत्र में सब स्वतंत्र

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत संघ के शताब्दी समारोह के सिलसिले में ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा के दौरे पर हैं। हालांकि, ब्रिटेन में उनके आगमन पर कई नागरिक समाज संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। इन विरोध करने वालों का कहना है कि RSS सत्तावादी सोच को बढ़ावा देता है। उन्हें यह भी चिंता है कि भागवत के इस दौरे से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच तनाव बढ़ सकता है।