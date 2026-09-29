बलूचिस्तान में गोल्ड कप खेलने जा रही कराची की फुटबॉल टीम पर हमला, खिलाड़ियों को लूटा

क्वेटा पहुंचने के बाद टीम ने बलूचिस्तान के खेल मंत्री से मिलकर उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। मंत्री ने तुरंत आर्थिक मदद का भरोसा दिया है।

सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव मुहम्मद आजम ने बताया कि उन्होंने पहले ही सभी टीमों को इस रास्ते पर बस या ट्रेन से यात्रा न करने की चेतावनी दी थी, क्योंकि यहां सुरक्षा के खतरे बने रहते हैं। उनकी यह चेतावनी इस बार सच साबित हुई।

बता दें कि क्वेटा में इससे पहले पाकिस्तान की कई ट्रेनों और बसों पर हमला हो चुका है।