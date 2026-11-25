इंडोनेशिया: 100 मीटर गहरी अवैध सोने की खदान धंसी, कई खनिक फंसे
लेखन Manoj Panchal
इंडोनेशिया के वेस्ट जावा में 23 नवंबर को सोने की एक खदान धंसने से कई खनिक अंदर फंस गए हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए बचाव दल तेजी से जुट गए हैं और तलाशी अभियान चला रहे हैं।
राजधानी जकार्ता से करीब 60 किलोमीटर दक्षिण में स्थित पहाड़ी इलाके बोगोर के पास हुई भारी बारिश के कारण ये कामगार खदान में फंस गए।
100 मीटर गहरी अवैध खदान में फंसे खनिक
माना जा रहा है कि ये खनिक एक अवैध खदान में करीब 100 मीटर की गहराई पर फंसे हैं। इस खदान का संचालन सरकारी कंपनी एंटम नहीं करती है। खबरों के मुताबिक, करीब 30 लोग इस हादसे में फंसे हो सकते हैं।
यह घटना दिखाती है कि अनियमित खनन कितना खतरनाक हो सकता है। इससे यह भी पता चलता है कि इंडोनेशिया के खनिज-समृद्ध इलाकों में बेहतर सुरक्षा और कड़ी निगरानी की कितनी जरूरत है।