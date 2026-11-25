माना जा रहा है कि ये खनिक एक अवैध खदान में करीब 100 मीटर की गहराई पर फंसे हैं। इस खदान का संचालन सरकारी कंपनी एंटम नहीं करती है। खबरों के मुताबिक, करीब 30 लोग इस हादसे में फंसे हो सकते हैं।

यह घटना दिखाती है कि अनियमित खनन कितना खतरनाक हो सकता है। इससे यह भी पता चलता है कि इंडोनेशिया के खनिज-समृद्ध इलाकों में बेहतर सुरक्षा और कड़ी निगरानी की कितनी जरूरत है।