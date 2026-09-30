भारत ने अमेरिकी संसदीय दल के सामने रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कानूनों पर चिंता जताई

अमेरिकी दल ने भारत के कई बड़े अधिकारियों से मुलाकात की। इनमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह जैसे प्रमुख लोग शामिल थे।

उनकी बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा सुरक्षा (जो आजकल एक बड़ा मुद्दा है), रक्षा तकनीक और अंतरराष्ट्रीय मसले थे। इसमें भारत की चिंताओं को उठाया गया।

इस अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बतियों के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए धर्मशाला का भी दौरा किया।

वहीं, भारतीय नेताओं ने साफ किया कि वे अपनी ऊर्जा आपूर्ति के कई विकल्प बनाए रखने और इन नए नियमों के लागू होने पर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बचाने को लेकर चिंतित हैं।