अवामी लीग ने 29 और 30 नवंबर को पूरे देश में बंद का ऐलान किया है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के जवानों को कई इलाकों में तैनात किया गया है। घायलों में से कुछ को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

अधिकारियों ने बताया कि औपचारिक शिकायत दर्ज होने के बाद ही वे कानूनी कार्रवाई करेंगे।

बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री और आवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना 16 दिसंबर को ढाका लौट रही हैं, जिसको लेकर माहौल गर्म है।



