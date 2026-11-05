अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को ट्रंप बना सकते हैं विदेश सचिव, मार्को रुबियो की जगह लेंगे
अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में बुरी हार का सामना करने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में मौजूदा अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को बड़ी भूमिका दे सकते हैं।
चर्चा चल रही है कि चुनाव के बाद गोर को वॉशिंगटन डीसी में कई अहम पद मिल सकते हैं। इनमें विदेश सचिव मार्को रुबियो की जगह लेना भी शामिल बताया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस में उनके अनुभव और राष्ट्रपति ट्रंप से उनके गहरे रिश्तों की वजह से उन्हें यह बढ़त मिल रही है।
गोर ने वॉशिंगटन जाने की खबरों का खंडन किया, रुबियो की तारीफ की
इन सारी चर्चाओं के बीच सर्जियो गोर और अधिकारियों ने उनके वॉशिंगटन वापस जाने की अफवाहों को गलत बताया है। उन्होंने सचिव रुबियो को 'अतुलनीय' बताया और उन्हें अपना करीबी दोस्त कहा।
गोर ने साफ किया, "वह अतुलनीय हैं और एक प्यारे दोस्त हैं, जिनके साथ मुझे भारत में अमेरिकी राजदूत के तौर पर हर दिन काम करने में खुशी मिलती है। यह मेरे लिए जीवनभर का सच्चा सम्मान है। मुझे किसी और पद में जरा भी दिलचस्पी नहीं है।"
व्हाइट हाउस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि गोर की भूमिका बदलने की अभी कोई योजना नहीं है। भारत में अमेरिकी राजदूत गोर दक्षिण एशिया के लिए अमेरिका की कूटनीति में एक अहम शख्सियत बने रहेंगे।