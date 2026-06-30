भारत ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले की निंदा की है

अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले को भारत ने बताया गैर-जिम्मेदाराना रवैया

लेखन आबिद खान 11:04 am Jun 30, 202611:04 am

क्या है खबर?

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कुछ ठिकानों पर हमला किया था। इन हमलों में पाकिस्तान ने 29, वहीं अफगानिस्तान ने 36 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। अब इस घटनाक्रम पर भारत ने अपने दोस्त अफगानिस्तान का साथ दिया है। भारत सरकार ने इन हमलों को लापरवाही भरा और क्षेत्रीय शांति को खतरे में डालने वाला कदम बताया है। साथ ही अफगानिस्तान की संप्रभुता को अपना अटूट समर्थन देते हुए जनता के प्रति संवेदना भी जाहिर की है।