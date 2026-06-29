पाकिस्तानी हमले में अफगानिस्तान में बच्चों और महिलाओं समेत 36 की मौत, 163 लोग घायल

हमला

पक्तिया में सबसे अधिक जान गई

फितरत ने बताया कि पक्तिया प्रांत में जमखानी ज़िले के मंडुखेल गांव में पाकिस्तानी J-10 विमानों की बमबारी से एक रिहायशी घर पर हमला हुआ, जिसमें एक बुज़ुर्ग और एक बच्चे की मौत हो गई। उन्हें बचाने के लिए इकट्ठा हुए स्थानीय लोगों पर दोबारा बमबारी हुई, जिसमें 28 की मौत हो गई और 158 लोग घायल हो गए। पक्तिका प्रांत के गयान जिले के वालोस्ट गांव और कुनार प्रांत के नाराय जिले के बारोलू गांव में बमबारी हुई थी।