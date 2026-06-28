कराची हमले को लेकर पाकिस्तान की रिपोर्टों को भारत ने खारिज किया है

भारत ने कराची हमले को लेकर पाकिस्तानी रिपोर्टें खारिज कीं, कहा- पहले अपने गिरेबान में झांके

लेखन आबिद खान 04:37 pm Jun 28, 202604:37 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान के कराची में हुए हमले में भारत की भूमिका को लेकर सामने आई रिपोर्टों पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। भारत ने इस रिपोर्टों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि पाकिस्तान दूसरों पर उंगली उठाने से पहले आत्मनिरीक्षण करे। मंत्रालय ने कहा, "पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई करनी चाहिए और आतंकवाद पर निर्भर रहने की आदत से छुटकारा पाना चाहिए।"