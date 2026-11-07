लॉस एंजिल्स में मेयर बनीं निथ्या रमन, पति वैली के हॉलीवुड संबंधों ने कैसे पलटा पूरा चुनाव?

वैली ने निथ्या को हॉलीवुड की अर्थव्यवस्था की चुनौतियों की गहरी समझ दी, जिसके दम पर निथ्या उद्योग से जुड़ी नौकरियों को सुरक्षित रखने की योजनाएं बना पाईं। उनके मजबूत नेटवर्क की वजह से ही टीना फे और मिंडी कैलिंग जैसे सितारों ने उनके चुनावी अभियान को समर्थन दिया। हार्वर्ड के पास मिलने के बाद इस जोड़े ने एक मजबूत साझेदारी बनाई है। अपनी व्यस्त पेशेवर जिंदगी, सिल्वर लेक में जुड़वां बच्चों की परवरिश और एक-दूसरे का साथ देने के बीच इस जोड़े ने शानदार संतुलन बनाया है। यह साझेदारी तब और अहम हो जाती है, जब निथ्या सिटी काउंसिल सदस्य से मेयर के पद तक का सफर तय कर रही हैं।