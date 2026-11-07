लॉस एंजिल्स में मेयर बनीं निथ्या रमन, पति वैली के हॉलीवुड संबंधों ने कैसे पलटा पूरा चुनाव?
निथ्या रमन ने एक दुर्लभ जीत हासिल करते हुए 2005 के बाद पहली बार लॉस एंजिल्स की मौजूदा मेयर करेन बास को सत्ता से बेदखल कर दिया। पर्दे के पीछे उनके पति वैली चंद्रशेखर ने अहम भूमिका निभाई। हॉलीवुड में उनके मजबूत संपर्क थे, क्योंकि उन्होंने खुद 'मॉडर्न फैमिली' और '30 रॉक' जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों के लिए लिखा है। इन संपर्कों के दम पर उन्होंने कई सितारों को निथ्या के समर्थन में खड़ा किया। साथ ही स्थानीय नौकरियों पर केंद्रित उनकी सोच को आकार देने में भी बड़ी भूमिका निभाई।
चंद्रशेखर ने रमन की लॉस एंजिल्स नौकरी योजना को आकार दिया
वैली ने निथ्या को हॉलीवुड की अर्थव्यवस्था की चुनौतियों की गहरी समझ दी, जिसके दम पर निथ्या उद्योग से जुड़ी नौकरियों को सुरक्षित रखने की योजनाएं बना पाईं। उनके मजबूत नेटवर्क की वजह से ही टीना फे और मिंडी कैलिंग जैसे सितारों ने उनके चुनावी अभियान को समर्थन दिया। हार्वर्ड के पास मिलने के बाद इस जोड़े ने एक मजबूत साझेदारी बनाई है। अपनी व्यस्त पेशेवर जिंदगी, सिल्वर लेक में जुड़वां बच्चों की परवरिश और एक-दूसरे का साथ देने के बीच इस जोड़े ने शानदार संतुलन बनाया है। यह साझेदारी तब और अहम हो जाती है, जब निथ्या सिटी काउंसिल सदस्य से मेयर के पद तक का सफर तय कर रही हैं।