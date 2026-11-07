अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता का प्रयास कर रहे कतर के प्रधानमंत्री, क्या मिलेगी सफलता?

कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल-थानी अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं, ताकि क्षेत्र में तनाव को कम किया जा सके। अल जजीरा टीवी ने शनिवार को बताया कि उन्होंने कहा, "हम किसी सही समझौते का इंतजार नहीं कर सकते। हमारी कोशिश है कि एक अच्छा समझौता हो सके।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पूर्णता के बजाय वास्तविक प्रगति कहीं ज्यादा अहम है। कतर के प्रधानमंत्री ने बताया कि अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के बाद भी अमेरिकी प्रशासन एक समाधान निकालने के लिए तैयार है।