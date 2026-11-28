मॉस्को में हुए आटिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जर्नी 2026 सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने केरलम के छात्र राहुल जॉन अजू से एक सवाल पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि क्या कक्षाओं में AI का इस्तेमाल छात्रों की खुद सोचने की शक्ति को कम कर सकता है। इस पर राहुल ने जवाब दिया कि AI को इंसानों की सोच को बढ़ाने में मदद करनी चाहिए, न कि उसकी जगह लेनी चाहिए। राहुल ने यह भी बताया कि तस्वीरें, वीडियो और गेम्स जैसे AI टूल कैसे पढ़ाई को और मजेदार और व्यक्तिगत बना सकते हैं।