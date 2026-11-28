केरलम के छात्र ने पुतिन को बताए AI के फायदे, कहा- पढ़ाई को बना सकते हैं मजेदार
मॉस्को में हुए आटिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जर्नी 2026 सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने केरलम के छात्र राहुल जॉन अजू से एक सवाल पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि क्या कक्षाओं में AI का इस्तेमाल छात्रों की खुद सोचने की शक्ति को कम कर सकता है। इस पर राहुल ने जवाब दिया कि AI को इंसानों की सोच को बढ़ाने में मदद करनी चाहिए, न कि उसकी जगह लेनी चाहिए। राहुल ने यह भी बताया कि तस्वीरें, वीडियो और गेम्स जैसे AI टूल कैसे पढ़ाई को और मजेदार और व्यक्तिगत बना सकते हैं।
केरलम के छात्र ने AI से निजीकृत शिक्षा की बात की
राहुल ने बताया कि AI छात्रों को एक खास तरह की सीखने की सुविधा दे सकता है। यह उन बड़ी कक्षाओं में खासकर फायदेमंद होता है, जहां शिक्षक हर छात्र पर हमेशा ध्यान नहीं दे पाते। राहुल के इस सोच-समझकर दिए गए जवाब से पता चला कि युवा पीढ़ी कैसे दुनिया के नेताओं के साथ तकनीक और शिक्षा पर होने वाली बातचीत में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रही है।