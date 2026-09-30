सोमाली समुद्री डाकुओं ने बचाव अभियान से पहले अपहृत तेल टैंकर के 5 चालक दल के सदस्यों को मार डाला
सोमालिया के तट पर अप्रैल में समुद्री लुटेरों द्वारा कब्जा किए गए एक तेल टैंकर के 5 चालक दल के सदस्यों को मार दिया गया है। मृतकों में एक भारतीय नाविक के साथ 3 पाकिस्तानी और एक म्यांमार का नागरिक शामिल था।
सोमाली समुद्री लुटेरों ने अप्रैल में एमटी ऑनर 25 पेट्रोलियम उत्पाद टैंकर पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद यह घटना हुई। लुटेरों ने नाविकों को कई महीनों तक बंधक बनाए रखना था और बचाव अभियान से पहले उनकी हत्या कर दी।
सोमालिया के अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र पुंटलैंड की सेनाओं ने कार्रवाई करते हुए एमटी ऑनर 25 को वापस अपने कब्जे में ले लिया है और 16 संदिग्ध समुद्री लुटेरों को गिरफ्तार किया है।
एमटी यूरेका को छोड़ा गया, सभी 12 क्रू सदस्य सुरक्षित
इस बीच, 3 पाकिस्तानी और एक भारतीय नागरिक भी घायल हुए हैं। एक राहत भरी खबर यह है कि सोमाली समुद्री लुटेरों ने उसी दिन एक और जहाज, एमटी यूरेका, को भी छोड़ दिया।
इस जहाज के सभी 12 क्रू सदस्य, जिनमें 4 भारतीय और 8 मिस्र के नागरिक थे, सुरक्षित बाहर आ गए। हालांकि, जहाज को छोड़े जाने से पहले उसे नुकसान पहुंचाया गया था।
बता दें कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों के लिए समुद्री डकैती अब भी एक बड़ी चिंता बनी हुई है।