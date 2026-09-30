सोमाली समुद्री डाकुओं ने बचाव अभियान से पहले अपहृत तेल टैंकर के 5 चालक दल के सदस्यों को मार डाला

सोमालिया के तट पर अप्रैल में समुद्री लुटेरों द्वारा कब्जा किए गए एक तेल टैंकर के 5 चालक दल के सदस्यों को मार दिया गया है। मृतकों में एक भारतीय नाविक के साथ 3 पाकिस्तानी और एक म्यांमार का नागरिक शामिल था।

सोमाली समुद्री लुटेरों ने अप्रैल में एमटी ऑनर 25 पेट्रोलियम उत्पाद टैंकर पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद यह घटना हुई। लुटेरों ने नाविकों को कई महीनों तक बंधक बनाए रखना था और बचाव अभियान से पहले उनकी हत्या कर दी।

सोमालिया के अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र पुंटलैंड की सेनाओं ने कार्रवाई करते हुए एमटी ऑनर 25 को वापस अपने कब्जे में ले लिया है और 16 संदिग्ध समुद्री लुटेरों को गिरफ्तार किया है।