AI सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को लेकर लंदन से बर्लिन तक गूंजी 'पॉज AI' की आवाज

लंदन में पिछले हफ्ते एक बड़े टेक डिनर में 'पुल द प्लग' नाम के एक ग्रुप ने AI सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

उन्होंने एनवीडिया और पालांटिर जैसी कंपनियों पर सवाल उठाए। यह ग्रुप इसी साल जनवरी में शुरू हुआ था, जिसमें पहले सदस्यों की संख्या सीमित थी।

हालांकि, AI सुरक्षा से जुड़ी हाल की डराने वाली खबरों और रिसर्चर्स की तरफ से बेकाबू तकनीक से जुड़े खतरों की चेतावनियों के बाद इसके सदस्यों की संख्या 300 हो गई है। समिति लगाकर AI सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को उठा रही है। उनका 'पॉज AI' आंदोलन बढ़ रहा है।