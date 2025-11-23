प्रधानमंत्री मोदी ने जताई UNSC में सुधार की आवश्यकता, दिया बड़ा अहम बयान

प्रस्ताव मोदी ने IBSA NSA-स्तरीय बैठकों को संस्थागत बनाने का प्रस्ताव रखा प्रधानमंत्री मोदी ने भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए IBSA-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) स्तर की बैठक को संस्थागत बनाने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने आतंकवाद विरोधी प्रयासों में घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, "इतने गंभीर मुद्दे पर दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं है।" शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा ने भी भाग लिया।

तकनीक मोदी ने IBSA डिजिटल इनोवेशन एलायंस का भी प्रस्ताव रखा प्रधानमंत्री मोदी ने मानव-केंद्रित विकास में प्रौद्योगिकी के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने तीनों देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा ढांचा और महिलाओं के नेतृत्व वाली तकनीकी पहलों को साझा करने के लिए IBSA डिजिटल इनोवेशन एलायंस के निर्माण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सौर ऊर्जा क्षेत्रों में 40 देशों में परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए IBSA फंड की भी सराहना की।