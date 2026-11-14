जेलेंस्की का चौंकाने वाला आरोप- स्पेसएक्स ने धीमी की ड्रोन की रफ्तार

जेलेंस्की को इस बात का भी शक है कि स्टारशील्ड की रफ्तार कम करने में अमेरिका का हाथ हो सकता है। उनका मानना है कि यह शायद यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि वह शांति वार्ता के दौरान कुछ इलाका छोड़ दे।

उन्होंने बताया कि अमेरिका के वार्ताकारों ने प्रस्ताव रखा था कि यूक्रेन डोनबास क्षेत्र को सिक्योरिटी गारंटी के बदले छोड़ दे। जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। जेलेंस्की के अनुसार, असली युद्धविराम तभी संभव है जब कोई युद्धविराम समझौता हो, साथ ही पश्चिमी देशों के सहयोग से मजबूत सिक्योरिटी गारंटी भी मिले।