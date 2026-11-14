जेलेंस्की का चौंकाने वाला आरोप- स्पेसएक्स ने धीमी की ड्रोन की रफ्तार
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि स्पेसएक्स अपनी स्टारशील्ड सैटेलाइट सिस्टम के जरिए यूक्रेनी मिलिट्री ड्रोन की रफ्तार को कम कर रहा है। इसके चलते रूसी हमलों का जवाब देना उनके सैनिकों के लिए और भी मुश्किल हो गया है।
भले ही स्पेसएक्स ने इन आरोपों से इनकार किया हो और कहा हो कि उन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन जेलेंस्की का दावा है कि ये सीमाएं पिछले 5 दिनों से लागू हैं और पूरे अभियानों पर इनका असर पड़ रहा है।
जेलेंस्की ने अमेरिका का डोनबास प्रस्ताव खारिज किया
जेलेंस्की को इस बात का भी शक है कि स्टारशील्ड की रफ्तार कम करने में अमेरिका का हाथ हो सकता है। उनका मानना है कि यह शायद यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि वह शांति वार्ता के दौरान कुछ इलाका छोड़ दे।
उन्होंने बताया कि अमेरिका के वार्ताकारों ने प्रस्ताव रखा था कि यूक्रेन डोनबास क्षेत्र को सिक्योरिटी गारंटी के बदले छोड़ दे। जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। जेलेंस्की के अनुसार, असली युद्धविराम तभी संभव है जब कोई युद्धविराम समझौता हो, साथ ही पश्चिमी देशों के सहयोग से मजबूत सिक्योरिटी गारंटी भी मिले।