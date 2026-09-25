ट्रंप-शी रात्रिभोज में भारतीय टेक दिग्गजों का जलवा; AI पर मंथन, चीनी CEO नदारद

रात्रिभोज में एक बात जो सबका ध्यान खींच रही थी, वह यह थी कि मेहमानों में 6 भारतीय मूल के दिग्गज भी थे। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, गूगल के CEO सुंदर पिचाई, माइक्रोन के CEO संजय मेहरोत्रा (अपनी पत्नी संगीता के साथ) और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेस ने इस खास डिनर में अपनी जगह बनाई।

यह अमेरिकी टेक और बिजनेस जगत में उनकी बढ़ती ताकत और प्रभाव को दिखाता है। गौर करने वाली बात यह थी कि इस अवसर पर कोई भी चीनी CEO मौजूद नहीं था।