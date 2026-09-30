व्हाइट हाउस में AI समझौते पर ट्रंप और टेक दिग्गजों के हस्ताक्षर, दस्तावेजों में मिली अजीब चूक

इस समझौते में सुपर इंटेलिजेंस को एक नया नाम दिया गया है, जिसका इस्तेमाल अब अमेरिका AI से जुड़ी बातचीत में करेगा। इसके तहत AI की सुरक्षा के लिए चार चरणों वाली एक योजना तैयार की गई है।

इसमें AI मॉडल्स की निगरानी के लिए अंदरूनी कंट्रोल्स, इन कंट्रोल्स की जांच के लिए एक अंदरूनी टीम, बाहर से होने वाले स्वतंत्र मूल्यांकन और एक स्वतंत्र बोर्ड समिति की देखरेख शामिल है।

ट्रंप ने इस समझौते को AI को नियंत्रण में रखने के लिए लगभग संविधान जैसा बताया है। कंपनियां इन स्वैच्छिक नियमों का पालन करने पर सहमत हुई हैं।

इसके साथ ही, वे ऐसे तरीकों से आगे बढ़ेंगी जिनसे समाज को लाभ हो और खतरनाक तकनीकी गलतियों से बचा जा सके।