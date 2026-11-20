अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से नाराज बताए जा रहे हैं।

इसकी वजह यह है कि वेंस ने सुझाव दिया था कि रिपब्लिकन पार्टी को मध्यावधि चुनावों में जो हार मिली, वह ईरान से जुड़े विवाद के कारण हुई। है।

शुरुआत में ट्रंप पर इस बात का ज़्यादा असर नहीं पड़ा था, लेकिन हाल ही में उनकी नाराजगी काफी बढ़ गई है। दरअसल, ट्रंप को उम्मीद थी कि वेंस ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के उनके फैसले का सार्वजनिक रूप से समर्थन करेंगे।