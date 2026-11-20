ईरान को हार की वजह बताने पर वेंस से नाराज हुए ट्रंप
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से नाराज बताए जा रहे हैं।
इसकी वजह यह है कि वेंस ने सुझाव दिया था कि रिपब्लिकन पार्टी को मध्यावधि चुनावों में जो हार मिली, वह ईरान से जुड़े विवाद के कारण हुई। है।
शुरुआत में ट्रंप पर इस बात का ज़्यादा असर नहीं पड़ा था, लेकिन हाल ही में उनकी नाराजगी काफी बढ़ गई है। दरअसल, ट्रंप को उम्मीद थी कि वेंस ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के उनके फैसले का सार्वजनिक रूप से समर्थन करेंगे।
वेंस का कहना है, आर्थिक नुकसान से रिपब्लिकन को झटका लगा
वेंस का तर्क है कि युद्ध के आर्थिक परिणामों के चलते रिपब्लिकन पार्टी को अपना समर्थन गंवाना पड़ा।
उनके अनुसार, इसी वजह से 2026 में मतदाता डेमोक्रेट्स की ओर झुक गए, हालांकि वेंस यह भी कहते हैं कि वे ट्रंप के साथ एकजुट हैं।
इस बीच, ट्रंप अपने विदेश मंत्री मार्को रुबियो की लगातार तारीफ करते रहे हैं और ऐसा लगता है कि वह रुबियो को राष्ट्रपति पद के लिए एक मजबूत दावेदार मान रहे हैं।