PoK में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग (प्रतीकात्मक तस्वीर)

PoK में क्यों सड़कों पर उतरी भीड़? इंटरनेट बंद और भारी सुरक्षा बल तैनात

लेखन गजेंद्र 09:42 am Sep 29, 202509:42 am

क्या है खबर?

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में सोमवार को अवामी एक्शन कमेटी (AAC) ने एक बड़े विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसको लेकर प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने बड़ी संख्या में लोगों के सड़कों पर उतरने की संभावना को देखते हुए इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रदर्शन में स्थानीय नागरिक, छात्र, व्यापारी और महिलाएं भी शामिल हैं। यहां रविवार रात से ही माहौल काफी तनावपूर्ण है।