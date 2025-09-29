PoK में क्यों सड़कों पर उतरी भीड़? इंटरनेट बंद और भारी सुरक्षा बल तैनात
क्या है खबर?
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में सोमवार को अवामी एक्शन कमेटी (AAC) ने एक बड़े विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसको लेकर प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने बड़ी संख्या में लोगों के सड़कों पर उतरने की संभावना को देखते हुए इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रदर्शन में स्थानीय नागरिक, छात्र, व्यापारी और महिलाएं भी शामिल हैं। यहां रविवार रात से ही माहौल काफी तनावपूर्ण है।
विरोध
क्यों हो रहा है विरोध?
ये प्रदर्शन PoK में आर्थिक संकट, बिजली की कमी, जनता का शोषण, पुलिस और सेना का दबाव के विरोध में किया जा रहा है। यहां पिछले काफी समय से लोगों में रोष पनप रहा है। यह विरोध प्रदर्शन PoK के मुफ्फराबाद (प्रशासनिक केंद्र), कोटली, नीलम वैली, बाग, रावलाकोट अन्य छोटे कस्बों और गांवों में हो रहा है। सबसे अधिक भीड़ मुफ्फराबाद और कोटली में देखी जा रही है, जहां लोग सड़कों पर उतर रहे हैं।
बल
विरोध दबाने को पंजाब से भेजी गई फौज
पाकिस्तानी सेना ने विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए पंजाब से हजारों सैनिकों को PoK के अलग-अलग क्षेत्रों में तनात किया है। साथ ही इस्लामाबाद से भी अतिरिक्त पुलिसकर्मी भेजे गए हैं। यहां पिछले कुछ दिनों में भारी हथियारों से लैस काफिलों ने प्रमुख शहरों में फ्लैग मार्च भी किया था। सेना ने प्रमुख शहरों के प्रवेश और निकास द्वारों को सील कर दिया और संवेदनशील प्रतिष्ठानों के आसपास निगरानी बढ़ा दी है।
PoK में रात का दृश्य
