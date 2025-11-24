G-20 सम्मेलन: प्रधानमंत्री मोदी की कनाडा के मार्क कार्नी से मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G-20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने संबंधों को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कनाडाई समकक्ष को भारत आने का न्यौता दिया।

चर्चा किन मुद्दों पर हुई चर्चा? विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने ऑस्ट्रेलिया-कनाडा-भारत प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (ACITI) साझेदारी को अपनाने का स्वागत किया, जिससे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, परमाणु ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण और AI के क्षेत्र में त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। दोनों ने व्यापार एवं निवेश, रक्षा, शिक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री कार्नी ने फरवरी 2026 में भारत में होने वाले AI शिखर सम्मेलन के लिए समर्थन व्यक्त किया है।

व्यापार सैन्य परमाणु सहयोग और यूरेनियम आपूर्ति व्यवस्था पर सहमति प्रधानमंत्री मोदी और कार्नी ने एक उच्च-महत्वाकांक्षी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर बातचीत शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। इसका उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। भारत और कनाडा ने अपने दीर्घकालिक असैन्य परमाणु सहयोग की पुष्टि की है और दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति व्यवस्था सहित सहयोग बढ़ाने पर चल रही चर्चाओं का उल्लेख किया है। इसके अलावा, दोनों नेताओं ने नियमित उच्च-स्तरीय अदान-प्रदान के महत्व पर बल दिया है।