ट्रंप प्रशासन ने सेना के संयुक्त स्टाफ के कई कर्मियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया है

ट्रंप को अपने ही सैन्यकर्मियों पर भरोसा नहीं? 50 से ज्यादा का कराया पॉलीग्राफ टेस्ट

लेखन आबिद खान 01:07 pm Sep 05, 202601:07 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेना के संयुक्त स्टाफ के 50 से ज्यादा कर्मचारियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया है। ये कदम ऐसे वक्त उठाया गया है, जब ईरान युद्ध से जुड़ी अहम जानकारी मीडिया तक पहुंचाने के मामले में अमेरिका ने जांच तेज कर दी है। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि इसी के तहत अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने करीब 50 संयुक्त स्टाफ सदस्यों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया है।