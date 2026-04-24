ईरान युद्ध से अमेरिका के मिसाइल भंडार में भारी कमी, लगभग आधी इस्तेमाल हो चुकीं- रिपोर्ट

ईरान के साथ युद्ध के चलते अमेरिका के पास हथियार कम होने लगे हैं। अमेरिकी सेना के कुछ सबसे अहम मिसाइल भंडार तेजी से कम हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अगले कुछ सालों में फिर संघर्ष छिड़ा तो संभवत: अमेरिका को हथियारों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। पेंटागन के अंदरूनी अनुमान के मुताबिक, अमेरिकी सेना ने हजारों की संख्या में हथियार इस्तेमाल कर लिए हैं, जिनमें टॉमहॉक और पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं।

रिपोर्ट अमेरिकी जखीरे में केवल 400 JASSM-ER मिसाइलें बचीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने रक्षा विभाग के अनुमानों के हवाले से बताया कि अमेरिकी सेना ने लगभग 1,100 'जॉइंट एयर-टू-सरफेस स्टैंडऑफ मिसाइल-एक्सटेंडेड रेंज' (JASSM-ER) दाग दी हैं। अमेरिका के पास अब इस तरह की केवल 400 मिसाइलें बची हैं। इसके अलावा 1,000 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा चुका है। ये अमेरिका द्वारा हर साल खरीदी जाने वाली टॉमहॉक मिसाइलों की संख्या का 10 गुना से भी ज्यादा है। अब 3,000 टॉमहॉक मिसाइलें बची हुई हैं।

पैट्रियट 2025 में 600 पैट्रियट मिसाइलें बनीं, 40 दिन में 1,200 दागी गईं रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने युद्ध में 1,200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें भी दागी हैं। इनमें से हर एक की कीमत करीब 37 करोड़ रुपये है। अमेरिका ने पूरे 2025 में सिर्फ 600 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाई थीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सेनाओं ने 1,000 से ज्यादा प्रिसिजन स्ट्राइक और ATACMS जमीन-आधारित मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है, जिससे उनका भंडार चिंताजनक रूप से कम हो गया है।

Advertisement

हिस्सा किस मिसाइल का कितना भंडार हुआ खर्च? सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) के एक अध्ययन के अनुसार, लगभग 7 हफ्ते तक चले ईरान युद्ध में अमेरिकी सेना ने अपनी प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइलों का कम से कम 45 प्रतिशत भंडार इस्तेमाल कर लिया है। इसके अलावा THAAD मिसाइल भंडार और पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स का का लगभग आधा हिस्सा इस्तेमाल किया जा चुका है। 1,100 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा चुका है, जिन्हें चीन के साथ संभावित युद्ध के लिए बनाया गया था।

Advertisement