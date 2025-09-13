रूस और यूक्रेन के बीच स्थगित हुई शांति वार्ता, पुतिन ने किया बातचीत से इनकार

रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता रोक दी गई है। रूस ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 3 साल से ज्यादा समय से दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने की कूटनीतिक कोशिश की विफलता माना जा रहा है। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलास्का में ट्रंप से मुलाकात के बाद शांति की संभावना बढ़ी थी।

बयान रूस ने शांति वार्ता को लेकर क्या कहा? AFP के मुताबिक, रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा, "हमारे वार्ताकार अलग-अलग माध्यमों से संपर्क में हैं, लेकिन अभी ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि फिलहाल यूक्रेन के साथ शांति वार्ता रुक गई है। ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि तुरंत कोई बड़ा नतीजा बातचीत से निकल आए।" बता दें कि ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात के बाद कहा था कि रूस शांति वार्ता के लिए तैयार है। हालांकि, उसके बाद रूस ने हमलों को बंद नहीं किया।

इनकार पुतिन ने बातचीत की संभावना से किया इनकार इधर, पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि दोनों के बीच के गतिरोध को खत्म करने के लिए के लिए शिखर सम्मेलन बेहद जरूरी है। रूस द्वारा यूक्रेन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। उसने पिछले सप्ताह बड़ा हवाई हमला किया था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद ट्रंप ने रूस पर कड़े प्रतिबंध की चेतावनी दी थी।

परेशानी रूस-यूक्रेन के बीच नहीं बनी बात इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच 3 दौर की सीधी शांति हुई थी, लेकिन उस दौरान दोनों के बीच बड़े पैमाने पर कैदियों की रिहाई के अलावा किसी और बात पर सहमति नहीं बन सकी। दरअसल, रूस ने कई सख्त मांगें रखी, जिनमें यूक्रेन का पूर्वी डोनबास क्षेत्र को पूरी तरह से सौंपना भी शामिल है। हालांकि, यूक्रेन ने इससे इनकार करते हुए यूरोपीय सैनिकों को शांति सेना के रूप में यूक्रेन में तैनात करने की मांग की है।