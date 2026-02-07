जेरोधा ने काइट टर्मिनल मोड पेश किया है

जेरोधा ने काइट टर्मिनल मोड का बीटा वर्जन किया पेश, जानिए क्या मिलेगी सुविधा

क्या है खबर?

जेरोधा ने काइट पर बीटा परीक्षण के तहत नया टर्मिनल मोड पेश किया है, जिससे यूजर अपने ट्रेडिंग स्क्रीन लेआउट को कस्टमाइज कर एक ही इंटरफेस के भीतर कई टूल का उपयोग कर सकते हैं। इसकी मदद से ट्रेडर मार्केटवॉच, चार्ट, ऑर्डर बुक और पोजीशन जैसे पैनल को स्क्रीन पर कहीं सेट कर सकते हैं। इसमें एकसाथ कई पेज खोलने, उन्हें आस-पास या एक के ऊपर एक रखने और पसंद के अनुसार विजेट का आकार बदलने की सुविधा होगी।