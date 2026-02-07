स्पॉटिफाई ने 'अबाउट द साॅन्ग' फीचर लॉन्च किया, गाने से जुड़ी कहानी बताएगा

स्पॉटिफाई ने गाने की पीछे की कहानी जानने के लिए नया फीचर लॉन्च किया है

क्या है खबर?

स्पॉटिफाई ने एक नया 'अबाउट द साॅन्ग' फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूजर सुने जा रहे गाने के पीछे की कहानियों को जान सकेंगे। यह सुविधा छोटी कहानियों वाले कार्ड दिखाता है, जिन्हें स्वाइप करके देख सकते हैं और थम्स-अप या थम्स-डाउन से रेटिंग दे सकते हैं। कंपनी का कहना है कि ये छोटी, स्वाइप करने योग्य कहानियां थर्ड-पार्टी के सोर्स से ली गई हैं, ताकि दिलचस्प जानकारी और पर्दे के पीछे के पलों को उजागर किया जा सके।