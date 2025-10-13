डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को भेज सकते हैं लंबी दूरी की टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें, रूस को चेतावनी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में यूक्रेन को मजबूती देने के लिए उसे हथियार भेजने की तैयारी कर रहे हैं। सोमवार को इजरायल और मिस्र रवाना होते समय एयरफोर्स वन में उन्होंने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वे यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल भेजने पर विचार कर रहे हैं, जिस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि वे टॉमहॉक मिसाइल के बारे में रूस को भी जानकारी देंगे।

बयान ट्रंप ने क्या कहा? पत्रकारों ने उनसे यूक्रेन द्वारा मांगे गए टॉमहॉक मिसाइल के बारे में पूछा था, जिस पर ट्रंप ने कहा, "देखेंगे...हो सकता है मैं भेजूं। मैं उनसे (रूस से) भी कह सकता हूं कि यदि युद्ध समाप्त नहीं होता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं (टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन को दे सकते हैं), हम ऐसा नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। क्या वे (रूस) चाहते हैं कि टॉमहॉक्स उनकी दिशा में जाएं? मुझे ऐसा नहीं लगता।"

चेतावनी मॉस्को दे चुका है वाशिंगटन को चेतावनी टॉमहॉक मिसाइल को लेकर चर्चा, तब शुरू हुई जब ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के बीच पिछले हफ्ते दूसरी बार फोन पर बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने रूस के खिलाफ जवाबी हमले के लिए मजबूत सैन्य क्षमताओं पर जोर दिया था। हालांकि, मास्को पहले भी वाशिंगटन को कीव को लंबी दूरी की मिसाइलें देने के खिलाफ चेतावनी दे चुका है। उसने कहा था कि इससे संघर्ष में भारी वृद्धि होगी और अमेरिका-रूस के संबंधों में भी तनाव पैदा होगा।